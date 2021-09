Struna v zraku 13.000 km, Šeško je raje izbral vlak

V nadaljevanju preberite:

Potovanja nogometašev so vsakokratni logistični izziv za selektorja Matjaža Keka in njegove sodelavce. Časi, ko so nogometaši potovali na tekme po več tednov, so sicer minili, toda organizacija vsakokratne akcije je izziv za vodstvo ekipe, ki mora zagotoviti brezhibno pot vsem članom izbrane vrste iz njihovih klubov do Brda in nato nazaj k delodajalcem. Septembrsko akcijo je v tem kontekstu zaznamoval Aljaž Struna, ki si služi kruh v Montrealu, rekorderja pa ostajata upokojena Milivoje Novaković in Zlatan Ljubijankić: leta 2013 sta ob eni uri zjutraj sta krenila iz Tokia – njun tedanji klub Omiya se nahaja v Saitami, ki leži 30 km iz središča Tokia –, ob 8.00 sta pristala v Münchnu in dve uri pozneje v Ljubljani. Ljubljančana sta prepotovala 9900 km.