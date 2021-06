Švicarji in Mbappe zrežirali šokanten razplet večera v Bukarešti

Prvi in zadnji gol na tekmi so zabili Švicarji

Haris Seferović je Švico vrnil v igro z goloma v 15. in 81. minuti. FOTO: Justin Setterfield/AFP

Yann Sommer je z ubranjeno enajstmetrovko spravil v delirij rojake v Bukarešti. FOTO: Daniel Mihailescu/Reuters

Karim Benzema je z dvema goloma zrežiral zasuk po zaostanku Francije z 0:1. FOTO: Franck Fife/AFP

Švicarska nogometna reprezentanca je šesta četrtfinalistka evropskega prvenstva. Na tekmi osmine finala je v Bukarešti presenetila svetovne prvake Francoze in do zmage prišla po strelih z bele točke. Odločala je peta serija, v kateri je strelubranil. Redni del se je končal s 3:3, v podaljšku pa ni bilo golov.Evropskim prvakom Portugalcem, ki so bili najboljši na šampionatu stare celine v Franciji 2016, so torej sledili domov še svetovni prvaki Francozi, najboljši na mundialu 2018 v Rusiji.Švico, ki je v drugem polčasu zapravila strel z bele točke za vodstvo z 2:0, je v vodstvo v 15. minuti popeljal. Za Francoze je potem v v drugem polčasu v razmiku 101 sekunde v drugem polčasu dvakrat zadel, nato pa v 75. minuti še. V 81. minuti je zaostanek Švicarjev znižal Seferović, ob koncu rednega dela pa je za izenačenje in podaljšek zadel. V podaljšku golov ni bilo, zato so o zmagovalcu odločali streli z bele točke.Švica, ki se je prebila v svoj prvi četrtfinale na EP, in Španija, ki je pred tem po podaljšku s 5:3 premagala Hrvaško, se bosta za mesto v polfinalu pomerili v petek, 2. julija, ob 18. uri v St. Peterburgu. V preteklih dneh so se med osem najboljših reprezentanc uvrstile Danska, Italija, Češka in Belgija. Belgijo in Italijo četrtfinale čaka 2. julija ob 21. uri, Čehe in Dance pa dan pozneje ob 18. uri. Zadnja dva četrtfinalista bosta znana v torek po dvobojih Anglije in Nemčije ter Švedske in Ukrajine.