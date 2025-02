Nepričakovani junak poskrbel za zgodovinsko slavje na Goodisonu

V zaostali tekmi angleškega nogometnega prvenstva se je prestižni mestni derbi med Evertonom in Liverpoolom končal z 2:2, potem ko je James Tarkowski zadel za domače modre v zadnjih sekundah razburljivega srečanja. To je bil zadnji Merseyside derbi, saj se bo v naslednji sezoni Everton preselil na novi štadion.

Liverpool ima zdaj sedem točk prednosti pred Arsenalom na vrhu premier league. Kazalo je, da bodo rdeči z bližnjega Anfielda odnesli ves plen, ko je Mohamed Salah v 73. minuti uprizoril preobrat z 22. golom v sezoni. Pred tem je Egipčan vpisal še 14. podajo, ko je Alexis Mac Allister izenačil v 16. minuti in izničil zadetek Beta iz 14. Toda 32-letni angleški branilec Tarkowski je odlično zadel žogo in jo poslal pod prečko Allisona Beckerja za veliko slavje na tribunah. To je bil prvi gol za v Manchestru rojenega igralca v tej sezoni.

Mohamed Salah je dosegel drugi gol za Liverpool. FOTO: Paul Ellis/AFP

Srečanje večnih rivalov je ponudilo malo lepega nogometa, v bitki na okopih je bilo podeljenih devet kartonov, trije rdeči. Po izteku časa ga je prejel tudi Liverpoolov trener Arne Slot.

Tekma bi morala biti že 7. decembra lani, ampak je bila odpovedana zaradi nevihte Darragh, ki je povzročila štiri smrtne žrtve in veliko materialne škode na Irskem, v Veliki Britaniji, na Nizozemskem, v Belgiji in Franciji.