Salah 'vesel in ponosen', da je dosegel mejnik

Liverpool je z zmago z 2:1 proti Lillu potrdil odlično formo in tako zmagoviti niz v Uefini ligi prvakov podaljšal na sedem tekem. Tri točke so moštvu nizozemskega trenerja Arneja Slota zagotovile nastop v osmini finala, a ne tudi prvega mesta po uvodnem delu tekmovanja. Zadetek Barcelone v 96. minuti, s katerim si je proti Benfici priigrala zmago, pomeni, da Katalonci za rdečimi zaostajajo za tri točke, a imajo boljšo razliko v zadetkih. Dvoboj za najboljši položaj po uvodnem delu se bo odločil v zadnjem kolu.

Zadetek, s katerim je Liverpool prvič povedel – zmagoviti gol je dosegel Harvey Elliott v 67. minuti – je zabil Mohamed Salah. To je bil za Egipčana že 50. zadetek v evropskih tekmovanjih za rdeče, tega mejnika ni dosegel še noben igralec v zgodovini kluba. 32-letni napadalec je 44 zadetkov prispeval v ligi prvakov, kar ga uvršča tudi na prvo mesto na klubski lestvici strelcev v najbolj prestižnem klubskem tekmovanju, ki ga je Liverpool šestkrat osvojil. Steven Gerrard ima na drugem mestu 37 zadetkov v vseh evropskih tekmovanjih.

Salah je o mejniku povedal, da je »vesel in ponosen«, a da je zmaga »najpomembnejša zadeva«. »Menim, da beseda poseben najbolje opiše večino njegovih predstav. Morda obstajajo boljše besede, že toliko let je izjemen za ta klub in še vedno mu to uspeva,« je o Egipčanu povedal Slot. Naslednji nasprotnik Liverpoola v ligi prvakov je PSV iz Eindhovna.