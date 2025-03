Francozi na kolenih, Hrvaška z najboljšim izhodiščem

Nogometne reprezentance so danes v ligi narodov odigrale prve četrtfinalne tekme, v ligah A in B pa prve tekme play-offa za obstanek. V četrtfinalu so zmage dosegli Hrvaška, Danska in Nemčija. Nizozemska in Španija sta igrali neodločeno.

V četrtfinalnih tekmah lige A so se pomerili Danska in Portugalska, Hrvaška in Francija, Nizozemska in Španija ter Italija in Nemčija.

Najboljše izhodišče so si priborili Hrvati, ki so zmagali z 2:0. Nemci so bili v gosteh boljši z 2:1, Danci doma z z 1:0, Nizozemci in Španci so se razšli z 2:2.

Christian Eriksen je v 24. minuti zapravil enajstmetrovko za Dansko, je pa nato Rasmus Højlund v 78. zadel iz igre za dansko vodstvo, Danci so minimalno prednost zadržali do konca.

Hrvaška je slabo začela, saj je Andrej Kramarić v osmi minuti zapravil enajstmetrovko, a sta nato zadela Ante Budimir in Ivan Perišić še v prvem delu. To je bil tudi končni izid, je pa ta gol Perišića postavil na drugo mesto v hrvaški izbrani vrsti (34), prehitel je Maria Mandžukića. Pred njim je zdaj s 45 le še Davor Šuker.

Špance je v vodstvo povedel Nico Williams v deveti minuti, a sta nato Cody Gakpo v prvem delu in Tijani Reijnders takoj na začetku drugega poskrbela za preobrat. V zadnjih desetih minutah je Nizozemska igrala z desetimi zaradi rdečega kartona Jorella Hata. Številčno prednost je Španija izkoristila v sodnikovem dodatku, ko je izenačil Mikel Merino.

Za Italijo je v deveti minuti v polno zadel Sandro Tonali, za Nemčijo je v 49. izenačil Tim Kleindienst. Nemčija je za popoln preobrat in vodstvo poskrbela v 76., ko je po podaji Joshue Kimmicha s kota zadel Leon Goretzka.

V play-offu za obstanek v ligi A so Turki premagali Madžarsko s 3:1, Grki so izgubili s Škoti z 0:1, Ukrajinci pa premagali Belgijce s 3:1. Avstrija in Srbija sta igrali neodločeno 1:1, za Avstrijo je debitiral najboljši strelec slovenske lige, član Olimpije Raul Florucz, ki je v igro vstopil v 76. minuti.

V ligi B pa so poleg slovenske tekme na Slovaškem (0:0) igrali še Armenija in Gruzija, slednja je v gosteh zmagala s 3:0, Bolgarija in Irska, Irci so zmagali z 2:1, ter Kosovo in Islandija, boljši so bili gostitelji z 2:1.