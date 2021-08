Trener gol pred novinarje

Trener nogometašev belgijskega kluba Royal Antwerp Brian Priske se je na novinarski konferenci po povratni tekmi končnice evropske lige proti ciprski Omonii pojavil gol pred sedmo silo. Danec je namreč stavil z igralci, da se bo ob primeru prebitja v skupinski del pokazal v Adamovem kostimu, ker pa so njegovi varovanci nato po enajstmetrovkah izločili nikozijski klub, pa je stavo moral tudi izpolniti.



No, dobro, pred novinarje je sicer prišel odet v brisačo, a šala je tako ali tako že pustila posledice. »Opravičujem se, a pred tekmo sem stavil z igralci, kaj bom storil, če nam uspe. To je pač nogomet, čista strast,« je sedmo silo ogovoril Brian Priske. Ta nekdanji tudi danski reprezentančni branilec je klub iz Antwerpna sicer prevzel meseca maja, pred tem je vodil domači Midtjylland.





