Victor Sanchez umirjeno in pragmatično, Albert Riera vihravo in tvegano

V nadaljevanju preberite:

Španija kljubuje oviram za gospodarsko rast in danes beleži 1,8 milijona več delovnih mest kot konec leta 2019. To so opazili tudi finančni trgi, donosi španskih obveznic so denimo prvič po letu 2007 nižji od donosov francoskih. Španija resda dosega rast tudi na krilih priseljevanja delavcev iz Latinske Amerike, toda to ne spremeni konteksta njene uspešnosti. Španci ne opozarjajo nase le v pravi gonilni sili sodobnega sveta, še močnejši so v najpomembnejši »postranski« stvari na svetu – nogometu. Težko je najti področje pod dežnikom Evropske nogometne zveze (Uefe), kjer na vrhu ne bi opazili Španije, pri čemer sploh ne zeva večja razlika med moškimi in ženskami.

Samo v letu 2024 so osvojili Španci evropsko prvenstvo in olimpijske igre, Real Madrid pa ligo prvakov, reprezentanca še vedno brani tudi lovoriko iz lanske lige narodov. Zlato žogo je osvojil Rodri, mladi nogometaš leta je Lamine Yamal, klub leta pa Real. Španke so osvojile zadnje svetovno prvenstvo, ligo narodov, Barcelona ligo prvakinj, zlata žoga je romala v roke Aitani Bonmati. Več stori, kdor hoče, kakor kdor zmore, pravi španski pregovor. In tamkajšnji nogometaši ter trenerji očitno hočejo in zmorejo.

Kako sta v nogometnem kontekstu povezani Španija in Slovenija, katera imena zaznamujejo to sodelovanje in kdo je pri tem (naj)uspešnejši? Več v članku.