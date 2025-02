Trenerski vrtiljak v Fazaneriji se znova vrti

Oskar Drobne ni več trener slovenskega nogometnega prvoligaša Mure. Po sredinem porazu v osmini finala Pokala Pivovarne Union proti Kopru (0:1), je podal odstopno izjavo, ki jo je vodstvo kluba sprejelo, so zapisali na klubski spletni strani.

»V sredo je Drobne zaključil svojo vlogo glavnega trenerja članske ekipe. Trenersko mesto je prevzel v izjemno pomembnem obdobju septembra lani in klub vodil šest mesecev, v času velikih izzivov in sprememb,« so še zapisali.

Ob tem so se mu zahvalili za njegov trud in prispevek ter mu zaželeli vse dobro na osebni in trenerski poti. Ime njegovega naslednika še ni znano.

Mura v Prvi ligi Telemach po 22 krogih s 26 točkami zaseda šesto mesto.