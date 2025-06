V nadaljevanju preberite:

Pred mlado slovensko reprezentanco je danes dan D, saj bi se v primeru prepričljive zmage proti Češki in zmagi Nemčije proti Angliji uvrstila v četrtfinale eura. Kako bo s podporo na tribunah v Dunajski Stredi na Slovaškem? Zakaj je v tem mestu opazen madžarski vpliv? Kako gledata na možnost visoke zmage napadalca Tjaš Begić in Dino Kojić? Kateri češki asi so že blesteli na euru za mlade nogometaše?