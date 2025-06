Odlična Slovenija parirala Angliji, odločitev v sredo (FOTO)

Slovenija je vnovič presenetila nogometno reprezentanco Anglije. Slovenska izbrana vrsta do 21 let je namreč v 2. kolu evropskega prvenstva na Slovaškem v Nitri igrala neodločeno 0:0 s favorizirano Anglijo. Izbranci selektorja Andreja Razdrha, ki so uvodno tekmo proti Nemčiji izgubili z 0:3, imajo tako po dveh tekmah točko, ki jih teoretično še drži v igri za izločilne boje.

Slovenski selektor Andrej Razdrh med tekmo. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

Slovenci so predvsem v prvem polčasu pokazali enakovredno igro, bili konkretni tudi v napadu, predvsem Svit Sešlar je bil najnevarnejši za angleškega vratarja. Škoda za več lepih priložnosti Slovenije. Ta pa je imel v drugem polčasu manj dela, njegovi soigralci so prevzeli pobudo v polju, pritiskali, a je slovenska obramba zdržala.

Slovenija – Anglija 0:0 Štadion pod Zoborom, sodniki Kikačeišvili, Ahvlediani, Gabisonia (vsi Gruzija); Slovenija: Turk, Kuzmić, Golič (od 87. Topalović), Jevšenak, Ilenič, Zeljković, Ostrc (od 66. Pišek), Brest, Begić (od 76. Čuber Potočnik), Sešlar, T. Cipot (od 75. Kojić); Anglija: Beadle, Livramento, Hackney (od 72. Morton), Cresswell, Quansah, Elliott, Anderson (od 85. Hinshelwood), Gray (od 64. Norton-Cuffy), Nwaneri (od 72. Stansfield), McAtee, Rowe (od 65. Hutchinson); rumena kartona: Elliott, Morton.

Začetna enajsterica Slovenije je izjemno dobro odprla tekmo s favorizirano Anglijo. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

»Že pred tekmo sem rekel, da bomo dali vse od sebe na igrišču. To smo dokazali in dobili pomembno točko. Žal nismo zmagali, ampak smo še v igri. Češke ni za podcenjevati, je težak tekmec. Potrudili se bomo, da bomo zmagali,« je povedal Turk za Kanal A. »Škoda za prvi polčas. Spet smo pokazali fenomenalno predstavo. Logično in normalno je, da smo proti koncu vse bolj trpeli, saj imajo Angleži kakovost. Edini način je bil potrpeti in vsa čast fantom, to so naredili. Še smo živi, veliko lažje bo igrati zadnjo tekmo s Čehi,« pa je dodal Razdrh.