Pred slovenskimi nogometnimi upi, ki jih zdaj vodi selektor Andrej Razdrh, je zdaj novo poglavje. Drugič doslej bodo tekmovali na EP za reprezentance do 21 let? Kakšna skupina jih čaka na Slovaškem, kakšna je zgodovina njihovih tekmecev? Kako je bilo pred štirimi leti pri nas, komu med tedanjimi prvaki Nemci zdaj že pripadajo zelo vidne vloge na veliki sceni? Kdo so slovenski aduti, koga pogrešajo navijači? Kako je s prizorišči na Slovaškem?