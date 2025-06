Visok poraz Slovencev vara, igra prav spodobna

Mlada slovenska nogometna reprezentanca je evropsko prvenstvo do 21 let na Slovaškem začela s porazom. Premoč je morala priznati trikratnim evropskim prvakom v tej kategoriji Nemcem, ki so bili boljši s 3:0.

Slovenija ostaja v pričakovanju prve zmage na EP do 21 let. Prvič je na turnirju 16 najboljših selekcij v tej starostni kategoriji nastopila pred štirimi leti, ko je bila gostiteljica skupaj z Madžarsko, in v treh nastopih iztržila remi ter dva poraza. V Nitri na Slovaškem bodo sicer zbranci selektorja Andreja Razdrha odigrali še dve tekmi v skupini B. V nedeljo ob 18. uri se bodo pomerili z branilci naslova Angleži, 18. junija pa s Češko.

Oslabljena slovenska obramba je proti Nemčiji, ki je na zadnjih štirih prvenstvih trikrat igrala v finalu in bila zlata 2017 in 2021, je napade tekmeca zadržala do 19. minute. Tedaj se je v kazenskem prostoru dobro znašel skoraj dva metra visoki Nick Woltemade (Stuttgart) in prvič premagal vratarja Martina Turka.

Po vodstvu so se Nemci povlekli v obrambo, Slovenija je hrabro krenila v napad: v prvem polčasu je bila posest na strani Slovencev 57: 43, v zaključku polčasa pa se je mreža znova zatresla. Žal slovenska, saj je Woltemade izkoristil podajo Maxa Rosenfelderja.

V drugem polčasu je bila igra bolj mirna, posest žoge je na koncu ostala na strani Slovenije (60:40), še en zadetek pa je dosegel Woltemade. V 82. minuti je izkoristil najstrožjo kazen in postavil končni izid.

Slovenija je statistično odigrala solidno tekmo. Imela je devet strelov proti golu tekmeca (Nemčija 15), zbrala je več natančnih podaj (431:257), vratar Turk je ubranil šest strelov, so pa Slovenci prejeli tudi 5 rumenih kartonov.

Andrej Razdrh, selektor Slovenije (Kanal A): »Žal se nam je poznal vstop v tekmo prvih 10 minut. Po prejetem golu smo prevzeli pobudo, imeli priložnosti, ki jih na takšni ravni moraš izkoristiti. Ne glede na vse smo odigrali dobro tekmo, je pa nasproti stala Nemčija z izjemnim posameznikom Woltemadejem.«

Tio Cipot (Kanal A):»Na tej ravni se takšne priložnosti, kot smo jih zapravili, med njimi tudi sam, kaznujejo. Rezultat glede na vse videno ni realen, a takšen je nogomet: enkrat ti da, drugič vzame. Verjamem, da bomo naslednjič igrali bolje in izkoristili naše priložnosti.«