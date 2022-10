Trenutna realnost Maribora je nogometni derbi s Krko

V nadaljevanju preberite:

Celo navijačem Olimpije je težko gledati razpad sistema v Mariboru, kjer spremljajo nazadovanje nekdanjega slovenskega giganta iz tedna v teden. Razplet konca tedna v 1. SNL je potrdil, da Štajerci ne hodijo po pravi poti, potem ko so v tekmi z Domžalami doživeli tipičen razpad sistema.

Kaj gre v resnici narobe in kaj preostane vijoličastim nogometašem? To bosta morala ugotoviti trener Damir Krznar in športni direktor Marko Šuler, ki je selekcioniral igralski in strokovni kader. Časa jima zmanjkuje, tekmeci bežijo, na obzorju je sezona brez Evrope, kar ne bi bilo dobro.