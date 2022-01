Tuchel na sestanek z Lukakujem: Ne smemo divjati

Chelseajev trener Thomas Tuchel je za prvi ponedeljek novega leta napovedal pogovore z napadalcem Romelujem Lukakujem, potem ko je javno kritiziral stratega modrih in se očitno kazensko znašel zunaj kadra za dvoboj z Liverpoolom. Belgijec, zvezdniška okrepitev poletnega prestopnega roka (Chelsea je zanj milanskemu Interju plačal za klubsko zgodovino rekordnih 115 milijonov evrov), je v izjavah za Sky Italia spregovoril o nezadovoljstvu nad sistemom igre nemškega trenerja in dejal, da bi se nekoč želel vrniti na Apeninski polotok.

Tuchel ni želel razkriti morebitne vsebine ponedeljkovega sestanka, ki bo uvod v sredino prvo dejanje polfinala ligaškega pokala, kjer se bo Chelsea pomeril z nekdanjim trenerjem Antoniom Contejem in njegovim Tottenhamom.

»Ne morem vam povedati, kaj si želim od sestanka, ki bo jutri (v ponedeljek, op. a.) potekal za zaprtimi vrati. Ne morem javno spregovoriti in tega ne bom storil,« je medijem povedal Tuchel. »Preveč je bilo nemira. Povsem smo izgubili osredotočenost na tekmo in sprejeli smo odločitev, da z odločitvijo počakamo,« je o tem, da na Lukakuja za nedeljski dvoboj ni računal, še povedal Tuchel.

Nočejo se prehitro odločati

»Moramo govoriti z njim, prebrati celoten intervju in ostati mirni, ne smemo divjati. Je naš igralec in tako bo ostalo. Vedno bomo ščitili našega igralca. Ko sprejemamo takšne odločitve, moramo oceniti situacijo in ne le poslušati medijev ali pritiska, temveč razumeti, kaj je rekel, zakaj je to rekel in takšen bo jutrišnji sestanek. Od tam naprej bomo sprejeli odločitev,« je še dodal Tuchel, ki je povratek po zaostanku z 0:2 – Liverpool je vodil z goloma Sadia Maneja in Mohameda Salaha, nato pa v zaključku prvega polčasa prejel zadetka za izenačenje prek Matea Kovačića in Christiana Pulišića – označil za izjemen podvig, je bil navdušen nad »briljantno nogometno tekmo«.

Razplet je sicer najbolj navdušil vodilni Manchester City, ki ima po 21 tekmah 53 točk, Chelsea zdaj zaostaja za deset, še točko večji zaostanek pa ima tretji Liverpool, ki pa mora še odigrati preloženo tekmo in je tokrat, med drugim, nastopil brez domnevno okuženih trenerja Jürgna Kloppa in vratarja Alissona Beckerja. Poleg Lukakuja je bilo po tekmi veliko govora tudi o Maneju, strelcu prvega gola, ki je že v prvi minuti grobo s komolcem zadel domačega branilca Cesarja Azpilicueto. Glavni sodnik Anthony Taylor je napadalcu pokazal rumeni karton, iz VAR-sobe pa ni dobil namiga, da je šlo morda za težji prekršek.

Henderson mu ne bi dal niti opomina

»Čist rdeči karton. Ni mi mar, če je po petih sekundah igre. Če je izključitev, je izključitev. Tega ne razumem, nedavno smo imeli takšne odločitve. To je čist rdeči karton. Te odločitve nam ne gredo na roko in lahko spremenijo potek srečanja. Ogledal sem si posnetek, a mi ga niti ni bilo treba, saj sem vedel, da gre za izključitev,« je bil besen Azpilicueta. Jeza v modrem taboru je bila toliko večja, saj je ravno Taylor na začetku sezone v Liverpoolu izključil Reecea Jamesa, takrat zaradi igre z roko.

»Če se spominjate prve tekme z istim sodnikom in tega, kako hitro nam je podelil rdeči karton ... Nisem sicer naklonjen hitrim izključitvam. Nerad to rečem, saj imam zelo rad Maneja, ki je prijeten fant in vrhunski igralec, a to je rdeči karton,« je bil jasen Tuchel: »Komolec v obraz ... Ni važno, če to narediš po 20 sekundah ali 20 minutah.«

Povsem drugače je na potezo soigralca gledal kapetan Jordan Henderson. »Če sem iskren, me je rumeni karton razočaral. Sadio bo vedno poskušal osvojiti žogo. Ves čas jo je gledal in ne verjamem, da je želel to (udarec v obraz, op. a.) storiti,« je o nogometašu, ki se zdaj podaja v Kamerun na afriški pokal narodov, povedal Henderson.