Tudi Barcelono so prevzeli čari Miamija

Španska nogometna zveza (RFEF) je danes potrdila, da je prejela in odobrila skupno prošnjo Villarreala in Barcelone, da ligaško tekmo 17. kroga odigrata v ZDA na stadionu Hard Rock v Miamiju 20. decembra 2025. Gre za prvi uradni korak k zgodovinski tekmi La lige zunaj Evrope; izvedba pa še visi v zraku, saj so potrebna še soglasja Uefe in Fife.

Poteza je vrhunec večletnih prizadevanj La lige za širitev na ameriški trg in sledi propadlim poskusom (npr. Girona – Barcelona v sezoni 2018/19), ki so se končali tudi na sodiščih. Po današnji seji upravnega odbora RFEF, na kateri je bilo nekaj zadržkov predstavnikov sindikata nogometašev, je postopek uradno potrjen, zdaj je na potezi Uefa. Prvotno bi tekma morala biti odigrana v Villarrealovi domači Areni de la Cerámica, s selitvijo bi se dvoboj prestavil na 20. december v Miamiju.

Naslednji koraki so formalna odobritev Uefe in nato Fife (skladno s pravili o mednarodnih tekmah) ter logistična uskladitev z ameriškimi organizatorji. Če bo prižgana zelena luč, bo to prvi uradni ligaški obračun španske prve lige na ameriških tleh in marketinški precedens, ki bi morda lahko začrtal pot za prihodnje avanture evropskih nogometnih klubov na ameriških tleh, ki so privlačne predvsem s finančnega vidika.