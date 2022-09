Tudi Beckham čakal v vrsti na poklon kraljici

Nekdanji kapetan angleške nogometne reprezentance David Beckham se je danes pridružil ogromni čakalni vrsti v Londonu, da bi se lahko poslovil od pokojne kraljice Elizabete II., je poročala STA.

Nekdanji zvezdnik Manchester Uniteda in Real Madrida se je pridružil vrsti več kot deset tisoč ljudi, ki se je vila proti Westminsterski palači. Smrt kraljice Elizabete II. je sprožila izliv čustev po vsej državi, nekateri so v vrsti čakali celo noč. Danes pa je bila vrsta tudi začasno ustavljena, saj je park na koncu poti ob reki Temzi dosegel zmogljivost.

Sedeminštiridesetletnega Beckhama so v vrsti opazili s črno kapo, v obleki s kravato. Za britansko televizijo Sky News je dejal: »To bo vedno težek dan, naše misli so z družino. Najbolj pomemben trenutek zame je bil sprejem v red britanskega imperija leta 2003. Imel sem srečo, da sem v življenju doživel nekaj trenutkov, ko sem lahko bil v bližini njenega veličanstva. Ta dan je žalosten, a moramo si ga zapomniti.«

David Beckham je bil odlikovan za zasluge angleškemu športu. FOTO: Tom Nicholson/Reuters

V vrsto je prišel v zelo zgodnjih jutranjih urah, v upanju, da se bo izognil glavnemu navalu, a je bilo to nemogoče. »Mislil sem, da bo s prihodom ob dveh zjutraj nekoliko tišje, a sem se uštel,« je povedal za britanski ITV News.

Dodal je, da je bilo vsako predvajanje himne na tekmah Anglije nekaj posebnega. Vsakič, ko so stali na igrišču v majicah treh levov in je v roki držal svoj kapetanski trak, ter pel himno God Save the Queen, mu je to veliko pomenilo.

V Westminstrski opatiji bodo v ponedeljek zjutraj kraljico počastili s prvim državnim pogrebom v Veliki Britaniji po skoraj šestih desetletjih. Pričakujejo več kot 2000 gostov.