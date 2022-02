Tudi Italijani razkrili načrt: na Apeninih euro 2032

Italijanska nogometna zveza (FIGC) je danes objavila, da je Evropski nogometni zvezi (Uefa) izrazila željo po kandidaturi za organizacijo evropskega prvenstva 2032, poročajo tuje agencije.

Posodobiti želijo svoje štadione

»V zadnjih dneh je FIGC predstavila Uefi zanimanje za organizacijo EP 2032,« so pri FIGC zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da želijo za turnir posodobiti štadionsko infrastrukturo z gradnjo novih objektov in obnovo zdajšnjih.

Italija, ki je aktualni evropski prvak, marca pa jo čakajo dodatni boji za preboj na letošnje svetovno prvenstvo, je svojo namero razkrila precej pred zastavljenim rokom Uefe, ki je 23. marec. Dokončne projekte za turnir pa morajo kandidati oddati do aprila prihodnje leto. Rim je gostil štiri tekme zadnjega EP, sicer pa so Italijani nazadnje gostili veliko tekmovanje leta 1990, in sicer SP.