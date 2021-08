Tudi Jakov Fak navdušen nad podvigom v Varšavi

Resda slovenskega kluba tudi v novi nogometni sezoni ne bo v prestižni ligi prvakov, a vnovič obstaja realna možnost, da bi v tem elitnem tekmovanju uživali blizu naših mejá.



Kajti v torkovih večernih kvalifikacijskih predstavah sta se odlično odrezala tako zagrebški Dinamo kot tudi Ferencvaros iz Budimpešte, ki sta si si že zagotovila evropsko jesen, ni pa še jasno, če bosta igrala prav med omenjeno elito prvakov ali v drugem kakovostnem razredu, sicer kakovostni evropski ligi.



Hrvaški prvaki so bili v varšavski revanši za razred boljši od domače Legie, z golom je spet udaril eden od nadarjenih Dinamovih draguljev, Bartol Franjić, navdušenja nad uspehom ni skrival na družabnih omrežjih niti naš biatlonski reprezentant in dvakratni svetovni prvak Jakov Fak, sicer zapriseženi privrženec zagrebškega kluba. Maksimir bo tako vso jesen spet prizorišče tekem na evropski sceni, če pa bi modri izločili v sklepnem kvalifikacijskem kolu še Šerif iz Tiraspola, bodo štartali v ligi prvakov.



V Budimpešti pa se nadaljuje lepa nogometna zgodba. Najbolj priljubljeni klub v mestu in državi Ferencvaros se je odrezal že lani, ko se je po 25 letih spet uvrstil v skupinski del lige prvakov, zdaj je blizu ponovitve podviga. Pred 15.000 gledalci v Pragi so Miha Blažič (igral je celo tekmo) in soigralci zdržali pritisk domače Slavie. Ta je z golom češkega reprezentanta Lukaša Masopusta v 36. minuti grozila, da bi lahko izničila zaostanek iz madžarske metropole (0:2), toda gostje se niso dali, izločili so tradicionalni praški klub in zdaj proti moštvu Young Boys iz Berna lovijo vizum prestižnega tekmovanja.

