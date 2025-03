Tudi Matjaž Kek je radoveden, kakšna bo prevetrena Slovenija

V nadaljevanju preberite:

Ob pristanku letala slovenske nogometne reprezentance je pozno popoldansko slovaško sonce pozdravilo številne nove obraze. Zaradi rumenih kartonov bo tekmo kot gledalec pospremil motor igre na sredini igrišča Adam Gnezda Čerin, zaradi poškodb sta odpadla Svit Sešlar in Andraž Šporar. V naši udarni enajsterici so v pričakovanju današnjega prvega dela dvoboja s Slovaško zazevale številne vrzeli, selektor Matjaž Kek pa odgovore za zdaj še drži zase. Bolj neposreden je bil pred tekmo v Bratislavi (20.45) Timi Max Elšnik: »Moramo biti samozavestni, Slovenija je bila trd oreh že za veliko kakovostnejše reprezentance.«

Pred našimi nogometaši je prvi polčas misije za obstanek v skupini B lige narodov. Izziv je znan, Slovaška in Slovenija se bosta na prenovljenem nacionalnem štadionu v Bratislavi pomerili devetič, s tremi zmagami ob štirih neodločenih izidih so uspešnejši Slovenci. »Slovaška je nasprotnik po meri, a moramo igrati s pravo željo in biti lačni, da se znova pokažemo v najboljši luči. Malo daljši premor od novembra nam je prišel prav, malo smo že pogrešali drug drugega, vzdušje in energija sta odlična,« je samozavesten Elšnik. Po manjši jesenski zasičenosti, ki je sledila euru, je pozdravil obnovljeni spomladanski optimizem.

Na sredini igrišča se bo znašel v novi vlogi, manjkal bo od junija 2022 in srbske klofute (4:1) nepogrešljivi član začetne enajsterice Gnezda Čerin, ki bo počival zaradi rumenih kartonov.