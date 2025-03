Celjski adut načet, Kek vpoklical klubskega soigralca

Torkov trening je v reprezentančnem taboru na Brdu poskrbel za razočaranje. Selektor Kek je ostal brez enega najbolj zanimivih igralcev v tem reprezentančnem oknu, Svit Sešlar je po udarcu v gleženj začutil bolečine in ne bo kandidiral za jutrišnjo tekmo s Slovaško (20.45) v Bratislavi.

Sešlar je bil v zadnjem obdobju v Celju v dobri formi in bi lahko vnesel ideje in svežino v igro Slovenije v napadu, lahko bi bil pomemben adut s klopi. Tako bo na pravo priložnost moral počakati (vsaj) do poletnih pripravljalnih tekem, namesto njega se je reprezentanci pridružil Tamar Svetlin.

Tudi 23-letni zvezni igralec v Celju igra zelo dobro, edino reprezentančno priložnost je doslej dobil na prijateljski tekmi v ZDA. Soigralcem se bo pridružil danes, reprezentanca popoldne z letalom potuje v Bratislavo.