Po čudnih petih mesecih na Brdu znova lepo, zdaj odločno po zmago

Slovenska nogometna reprezentanca se je v ponedeljek zbrala na Brdu pri Kranju za začetek misije Slovaška, danes pa opravila prvi (in edini) pravi trening pred četrtkovo tekmo. Pred treningom sta pred mikrofone stopila Sandi Lovrić in Vanja Drkušić. Slednji je dejal, da je zelo vesel, da na Brdu znova trenira z reprezentančnimi soigralci, po jesenski posodi pri Crveni zvezdi pa se je znova vrnil k Zenitu iz Sankt Peterburga.

»Vrnil sem se v Rusijo, počutim se zelo dobro. Sankt Peterburg je ogromno in zelo lepo mesto, je pa pozimi vreme precej depresivno, stalno neka sivina, dež in sneg. A klub je zares na visoki ravni in sem zelo vesel, da sem se vrnil,« je uvodoma dejal 25-letni osrednji branilec.

Kot pravi, se je lepo znova vrniti v reprezentanco: »Zelo lep občutek. Malo čudno je bilo biti pet mesecev brez reprezentančnega dresa, ker smo bili prejšnje leto skoraj ves čas skupaj. Lepo se je vrniti na Brdo, trenirati s fanti, videti vse in se pripravljati na nove zmage.«

»Težka misija je pred nami. Zavedamo se pomembnosti tekem, vsi so na ta zbor prišli dodatno motivirani in zbrani, da naredimo dober rezultat. Vemo, kje nam je mesto in da si Slovenija zasluži, da se bori za najvišja mesta. Bosta pa dve zelo težki tekmi,« pa je o dvoboju s Slovaki še dejal Drkušić.

FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

O pomembnosti zmage je govoril tudi njegov reprezentančni kolega Lovrić. »Obstanek v ligi B je zelo pomemben za ekipo in celo Slovenijo. Vemo, da ne bo lahko, a zagotovo bomo dali vse od sebe. Treba bo biti pameten, a mislim, da ekipa še nikoli ni kalkulirala za rezultat, saj na vsaki tekmi, ki jo igramo, želimo zmagati. Vemo pa, da so zelo dobra ekipa,« je o prihajajočem tekmecu dodal 28-letni član Udineseja.

Prva tekma bo v četrtek na Slovaškem ob 20.45, povratna pa v nedeljo ob 18. uri v Stožicah.