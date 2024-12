Tudi v Lendavi krepijo nacionalno zavest

V nadaljevanju preberite:

Na plavalnem svetovnem prvenstvu v Budimpešti smo vnovič opazovali madžarsko pripadnost športu in športnikom ter se z odgovornim urednkom dnevnika Nemzeti Sport pogovarjali o podpori Madžarske svoji nacionalni skupnosti zunaj državnih mejá. Kako je s to pri nas v Lendavi, kdo je Naftin lastnik in kako je z njegovo vlogo v madžarskem nogometu. Zakaj na tekme na jug Slovaške hodijo celo iz 700 km oddaljene Transilvanije? Kakšen je Olimpijin spomin na tekmo z madžarskim klubom v Romuniji? In kako je z nastopi zamejcev za madžarsko reprezentanco?