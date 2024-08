Tuji investitorji odpirajo pot do lovorik, a jih ne jamčijo

V nadaljevanju preberite:

Olimpija, Celje, Maribor. Domine padajo tudi v Sloveniji, ki se ne more izogniti globalizmu. Ta evropskemu nogometu vlada že desetletja, a je v zadnjem času dobil še dodaten zagon. Nova era se je pravzaprav začela, ko je Roman Abramovič leta 2003 za 150 milijonov evrov prevzel Chelsea in iz nekdanjega rednega drugoligaša, ki smo ga nekoč bolj poznali po huliganskih »podvigih«, ustvaril velikana, angleškega in evropskega prvaka, pravzaprav gosposki klub.

Vpliv pandemije covida je odprl novo okno za vlagatelje, saj je obstoječe lastnike ob zaprtju zagrabila panika, prihodkov ni bilo in so postali bolj dovzetni za prodajo.

Medtem ko se je v Angliji v vseh ligah od leta 2023 zgodilo 16 večjih sprememb lastništva, v večini je vpleten tuji kapital, jih je bilo v španski la ligi šest, v italijanski serie A pa enajst.