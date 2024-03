Udinese ne zna zmagati niti proti zadnjemu

Nogometaši Udineseja so v 27. kolu italijanske lige igrali proti zadnjeuvrščeni Salernitani. Tekma se je končala z 1:1, za Videmčane je bil to 15. remi v sezoni.

Udinese se je Sandijem Lovrićem, ki je igral vso tekmo, ter brez Jake Bijola in Davida Pejičića proti Salernitani znašel v zaostanku v deseti minuti po golu Louma Tchaoune, izenačil pa je ob koncu prvega polčasa prek Hassana Kamare. Kot se je izkazalo, je bil to tudi končni izid, čeprav so domači Videmčani od 66. minute igrali brez izključenega Festyja Eboseleja.