Uefa je podaljšala termine za prve izločilne tekme

spored

Evropska nogometna zveza se je odzvala na epidemiološko razmere, ki krojijo športna tekmovanja v državah in spored tekmovanj. Med drugim je podaljšala rok, v katerem morajo klubi končati osmino finala lige prvakov. Zadnji trenutni termin je 2. april.Do nujnih posredovanj je prišlo zaradi ukrepov Nemčije pri potovanjih iz Anglije, kjer se širi okužba z novim sevom koronavirusa. Za nemške profesionalne športnike vlada sicer ni uvedla posebnih ukrepov.Eden od parov osmine finala je Leipzig – Liverpool. Prva tekma je na sporedu 16. t. m. v Nemčiji, pri čemer pa je Uefa klubom omogočila dogovor, da zamenjata vlogi in prvo tekmo igrata v Angliji. Pri vrnitvi iz Anglije (tujine) za nemške državljane namreč veljajo blažja merila.Prav tako je Uefa od klubov zahtevala, da sodelujejo s krovnimi organizacijami, da bi lahko bili izvzeti od ukrepov, kot so omejitve pri potovanjih, zaprtju mej in osamitve.Po prvotnem sporedu bi morale biti tekme osmine finala odigrane do 17. marca. Prve četrtfinalne tekme so na sporedu 6. in 7. aprila.V evropski ligi, v kateri bodo prve tekme šestnajstine finala na sporedu 18. t. m., bi morali povratne tekme izpeljati do 5. marca.V že tako zgoščenem sporedu je še nekaj prostih terminov. Če imajo klubi omejitve pri izvedbi tekem, pravilniki tekmovanja omogočajo spremembo termina, pri čemer je skrajni rok do ponedeljka v tednu, preden obvestijo Uefa.»Domačin mora predložiti ustrezno nadomestno prizorišče tekme, ki se lahko igra tudi v nevtralni državi,« je zapisala Uefa.