Uefa s Čeferinom presega rekorde

Aleksander Čeferin bo tudi v prihodnjih štirih letih vodil Evropsko nogometno zvezo, športno panožno zvezo, ki v marsičem presega okvire športa. Delegati 47. kongresa Uefe so mu v kongresnem središču na jugu Lizbone soglasno najmanj do leta 2027 dali v roke vajeti najbogatejše in najvplivnejše športne organizacije na svetu.

Aleksander Čeferin ni imel protikandidata, njegova »volilna kampanja« je bila namreč tako uspešna, da za to ni bilo pravih možnosti. Potem ko je vlekel precedenčne poteze v času pandemije covida-19 ter de facto rešil evropski nogomet in z njim celoten šport – to mu je priznalo celo vodstvo košarkarske lige NBA –, je s tveganimi, toda odločnimi potezami odpihnil tudi upor dvanajstih klubov, združenih v tako imenovano superligo, zdaj modro krmari Uefino barko v času vojne v Ukrajini.

Kako velika in raznovrstna organizacija je Uefa – to zahteva brezhibno vodenje –, razkriva tudi geografska razsežnost zgodbe: Uefa ima 55 članic, več kot EU (27), OECD (38) in celo več kot geografska Evropa (od 44 do 50). Čeferin nam je v posebnem pogovoru v središču Lizbone odgovoril tudi na vprašanje, kako bi se odzval leta 2027 v primeru zadnje kandidature, ter spregovoril o sodelovanju s slovenskimi vladami.

Uefa je v zadnjih letih presegla več finančnih rekordov, tudi naslednje poslovno leto 2023/2024 bo zanjo rekordno, saj bo ustvarila slabih sedem milijard evrov prihodkov. To posebej veseli manjše članice Uefe, med katere sodi tudi Nogometna zveza Slovenije, ki računa na 17 milijonov evrov.