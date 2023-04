Vlada naposled potrkala na vrata predsednika Uefe

V nadaljevanju preberite:

Aleksander Čeferin bo vodil Evropsko nogometno zvezo (Uefo) tudi v prihodnjem štiriletnem obdobju. Njegove poteze in sprejete odločitve v najzahtevnejšem obdobju 68-letne zgodovine Uefe so bile zanj najboljša volilna kampanja. Razumljivo je, da ni imel protikandidata in da so mu delegati s stoječim aplavzom podaljšali vodenje najbogatejše športne zveze na svetu najmanj do leta 2027. Čeferin si je takoj po novem podvigu na jugu Lizbone vzel čas tudi za Delo.

Iskrene čestitke, gospod Čeferin. Ste že prešteli število prispelih čestitk?

Ko sem nazadnje pogledal, jih je bilo nekoliko več kot dvesto na švicarskem telefonu, slovenskega še nisem odprl. Nisem še utegnil odgovarjati nanje.