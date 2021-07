Uefa sprožila preiskavo proti Angležem

Evropska nogometna zveza (Uefa) je odprla preiskavo proti angleški zvezi FA zaradi navijaških incidentov med finalom evropskega prvenstva, v katerem je Anglija v nedeljo na Wembleyju po enajstmetrovkah izgubila proti Italiji.



Preiskava bo zaradi dogodkov glede angleških navijačev, ki so brez vstopnic prišli na štadion, prav tako videoposnetki kažejo, da so se med sabo pretepali, obenem pa se obtožbe Uefe nanašajo še na vdor navijačev na igrišče in na metanje predmetov na zelenico. Hkrati je Uefa izrekla obtožbe še na račun žvižganja med italijansko himno in zaradi prižiganja pirotehničnih sredstev.



FA je sicer dobila že kazen v višini 30.000 evrov, potem ko so navijači z laserjem svetili v obraz danskega vratarja Kasperja Schemichla v polfinalu. Londonska policija je sporočila, da je med finalom opravila 86 aretacij, 19 policistov pa je bilo poškodovanih.

