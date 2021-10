Uefa bo dobila partnerja tudi v kripto svetu

Evropska nogometna zveza (Uefa) je odprla novo kategorijo pravic, in sicer na področju kripto valut. Uefa je povabila zainteresirane dražitelje na natečaj za partnerja na področju kripto valut v ligi prvakov za cikel 2021-2024.

Nova partnerska kategorija vsebuje področja kripto valut, NFT platform, kripto menjalnic, navijaških žetonov in drugih produktov, ki temeljijo na tehnologiji blockchain, pri čemer ni nujno, da bo Uefa izbrala le enega partnerja, lahko bo izbranih več. Rok za oddajo ponudb je 29. oktober.

Tudi zagrebški Dinamo sklenil dober posel

»Licenčne pravice so na voljo za globalni trg, toda možno jih bo kombinirati z lokalnimi trgi, kakršni so ZDA, Kitajska in okoliške države,« so sporočili z Uefe, ki je storila prvi korak proti kripto svetu lanskega junija, ko je sklenila partnerstvo s podjetjem AntChain.

Sektor kripto valut je v zadnjem času močno prisoten v nogometni industriji. Številni klubi izdajajo posebne navijaške žetone, kripto menjalnice in drugi ponudniki kripto storitev pa sklepajo partnerstva s klubi in posameznimi ligami. Primer iz okolice: zagrebški Dinamo je v prvem paketu prodal 300.000 navijaških žetonov v šestih minutah, zanje pa iztržil 600.000 evrov.