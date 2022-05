Ukrajinski deček na treningu Manchester Cityja

Ukrajinski nogometni zvezdnik Oleksandr Zinčenko je poskrbel za lepo gesto, ko je na trening Manchester Cityja pripeljal desetletnega ukrajinskega dečka.

Petindvajsetletni branilec in mali Andrij sta skupaj brcala žogo in se zabavala, nadobudni nogometaš je nosil rumeni ukrajinski dres z njegovim priimkom na hrbtu. Zinčenko je na instagramu zapisal: »To je Andrij. Star je deset let. Zdaj je na varnem.«

Tako kot mnogi Ukrajinci je njegova družina zapustila domovino in si našla zatočišče pred vojno v Veliki Britaniji.

»Pred 75 dnevi je ta fant brezskrbno treniral z vrstniki in sanjal o tem, da bo postal profesionalni nogometaš. Zdaj sanja samo o eni stvari: miru v svoji deželi. Normalnem življenju. Hudo mi je, ker je zaradi napada Rusije v Ukrajini ostalo veliko takšnih fantov, kot je Andrij. Vzeli so jim otroštvo ali v najslabšem primeru življenje. Upam, da bo dan zmage za Ukrajince prišel kmalu,« je zapisal Zinčenko, ki se mu obeta naslov angleškega prvaka.

Ukrajinska reprezentanca je imela priprave za kvalifikacije za nastop na SP v Sloveniji. Prvega junija jo čaka tekma s Škotsko, če bo uspešna, se bo 5. junija pomerila z Walesom.