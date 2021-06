Ukrajinski zemljevid s Krimom, Donjeckom in Luganskom

V Rusiji je ukrajinski dres izzval ogorčenje. FOTO: Andrij Pavelko/ Reuters

Tik pred petkovim začetkom evropskega prvenstva v nogometu je razkritje ukrajinskih dresov privedlo do ogorčenja in tudi uradnega protesta iz Moskve. Na tradicionalnih modro-rumenih dresih imajo Ukrajinci natisnjeno tudi silhueto države, ki vključuje tudi Krim, zaradi katerega je Ukrajina v sporu z Rusijo vse od leta 2014. Vključuje pa tudi regiji Donjeck in Lugansk, ki ju nadzorujejo ruski separatisti. Ukrajinci so drese z bojnima vzklikoma »Slava Ukrajini! in Slava junakom!« uradno predstavili v nedeljo na družbenem omrežju facebook. Takoj je prišel odziv iz Kremlja, kjer je predstavnica zunanjega ministrstva ukrajinsko početje označila za obupano umetniško akcijo, ki naj bi igralcem domnevno dala moč.Odzivov iz Moskve je več. Poslanecje od Evropske nogometne zveze zahteval prepoved dresa z omenjenimi motivi. »To je politično sporočilo, ki ne sme biti sestavni del dresov,« ga je povzel portal Sport Express. Kot je dejal, se šport in politika ne smeta prepletati, zato je ukrajinska namera po njegovem mnenju v nasprotju z veljavnimi predpisi. Uradni predstavnik Kremljapa je za agencijo Tass povedal, da je treba najprej počakati na uradni odziv Uefe. Kot dodaja, tako Uefa kot Fifa praviloma prepovedujeta politizacijo športa. K temu dodaja, da tudi morebitno srečanje ruske in ukrajinske reprezentance na EP ne bi povzročilo političnih napetosti, saj je šport po njegovem mnenju vendarle le šport.Uefa je v prvi oceni potrdila, da je v skladu s svojimi pravilniki odobrila ukrajinske drese. Ukrajinski zunanji ministerpa je na twitterju zapisal: »Zelo so mi všeč nova oblačila naše reprezentance«. Kritikom pa je sporočil: »Ne bomo dovolili žaljenja naših nacionalnih simbolov.« Velja dodati, da različne ukrajinske reprezentance slogan Slava Ukrajini na svojih dresih uporabljajo že od leta 2018. Druga resnica pa je, da sta slogana Slava Ukrajini in Slava junakom v zadnjih treh letih uradni pozdrav ukrajinske vojske. Slogana so v tridesetih letih prejšnjega stoletja uporabljali tudi ukrajinski nacionalisti. Ti so med drugo svetovno vojno vojno sodelovali z Nemci, zato je bil pozdrav dolga desetletja prepovedan in zaničevan.