Umrl je Vladan Mladenović

V Novi Gorici je umrl Vladan Mladenović, legendarni nogometaš in trener, ki je svoje življenje posvetil nogometu in je neizbrisno zaznamoval slovenski nogomet. Prve nogometne korake je storil v Beogradu, kjer je s Crveno zvezdo leta 1956 postal jugoslovanski prvak. Kasneje je kariero nadaljeval pri Budućnosti v Titogradu (danes Podgorica), nato pa pri OFK Beograd, s katerim je leta 1962 osvojil pokalno lovoriko v Jugoslaviji. Leta 1962 je sprejel povabilo Olimpije in se preselil v Ljubljano.

Velik pečat je pustil pri Olimpiji. Pet sezon je bil njen član, jo popeljal v prvo ligo in nosil kapetanski trak. Igralsko kariero je po eni sezoni sklenil v dresu viške Svobode leta 1969. Po koncu igralske kariere je svojo strast do nogometa prenesel v trenersko delo. Mladenović je bil prvi trener Gorice v samostojni Sloveniji in je v 43-letni trenerski karieri treniral kar 32 slovenskih klubov. Cenili in spoštovali so ga mnogi nogometaši.

Trenersko kariero je zaključil leta 2009 po srčnem infarktu med tekmo 1. SNL na Ptuju. Kljub upokojitvi je ostal aktiven v nogometni skupnosti. Bil je član Upravnega odbora Zveze nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS) in predsednik Sveta zaslužnih trenerjev.