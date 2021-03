Umrl Zlatko Cico Kranjčar

V 65. letu starosti je po dolgotrajnem boju z boleznijo umrl Zlatko Kranjčar, nekdanji nogometaš in trener zagrebškega Dinama ter nekdanji hrvaški selektor. Kranjčarja so pred desetimi dnevi hospitalizirali v bolnišnici v Zadru zaradi težav z jetri, od tam pa so ga prepeljali v Zagreb, kjer je tudi umrl.



Kranjčar je bil med letoma 2004 in 2006 selektor hrvaške reprezentance, ljubitelji nogometa pa se ga najbolj spominjajo po njegovih sijajnih predstavah v dresu Dinama. Za modre je med letoma 1973 in 1983 odigral 261 tekem in dosegel 98 golov, bil je tudi član ekipe, ki je pod vodstvom Miroslava Ćira Blaževića osvojila naslov jugoslovanskega prvaka v sezoni 1981/82.



Igral je tudi za Rapid Dunaj, Sankt Pölten in Wienerfeld, igralsko kariero je končal 1992. Za nekdanjo Jugoslavijo je na enajstih tekmah dosegel tri gole, za Hrvaško pa je na dveh tekmah dosegel zadetek. Zlatko Kranjčar je leta 2000 vodiltudi nogometaše Mure.

