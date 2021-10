Union v izdihljajih tekme brez zmage, Van Bommel brez službe

Posledice sobotnega poraza s Freiburgom je dan kasneje občutil Mark van Bommel, ki ni več trener Wolfsburga. Bayer Leverkusen je bil pred tem krogom tretji, a je po sobotnih tekmah zdrsnil na četrto mesto. V nedeljo je zapravil vodstvo z 2:0. V prvem polčasu so bili gostje precej boljši, zadela pa sta Patrik Schick in Karim Bellarabi v razmaku le dveh minut. A v nadaljevanju so se prebudili tudi domači, za veliko točko pa je z dvojčkom zadetkov poskrbel Anthony Modeste.

Union Berlin bi z zmago pri Stuttgartu na lestvici prehitel Leverkusen in kazalo mu je dobro do sodnikovega dodatka. Berlinčani so vodili z golom Taiwa Awoniyija od 31. minute. Tekmo je zaznamoval tudi Atakan Karazor,ki je pri domačih v le dobre pol minute v 57. minuti dobil dva rumena kartona in moral z igrišča. To je bil skupno že 142. rdeči karton v zgodovini za Stuttgart, kar je največ med vsemi ekipami v bundesligi. A že globoko v sodnikovem dodatku je nato v zadnji akciji na tekmi za domače izenačil Wahid Faghir.

Pri Wolfsburgu pa so se odločili za trenersko menjavo. Van Bommel je ostal brez službe po manj kot petih mesecih dela v klubu, kaplja čez rob je bil sobotni poraz s Freiburgom. Začetek sezone je bil zanj sicer dober, saj je Wolfsburg nanizal štiri zmage, toda sledil je tudi niz štirih porazov in zdrs proti sredini lestvice. Volkovom pa gre slabo tudi v ligi prvakov, medtem ko so v pokalnem tekmovanju izpadli proti četrtoligašu Preussen Münstru zaradi administrativne napake van Bommla, ki je opravil preveč menjav. Van Bommel je prva trenerska žrtev v tej sezoni v bundesligi. Za zdaj v Wolfsburgu še niso sporočili, kdo bo v prihodnje vodil ekipo.

Vodilne ekipe pa so igrale že v soboto in zmagale. Bayern je Hoffenheim odpravil zanesljivo s 4:0, Borussia Dortmund, čeprav brez spet poškodovanega prvega zvezdnika Erlinga Haalanda Arminio s 3:1, Freiburg pa Wolfsburg z 2:0 in je ostal edina še neporažena ekipa v sezoni. Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla je po zaostanku ob polčasu pri zadnjeuvrščenem Greuther Fürthu na koncu slavil s 4:1.