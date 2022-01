Upravna enota potrdila Deliusa za predsednika Olimpije

V nadaljevanju preberite:

z včerajšnjo odločbo upravne enote Ljubljana (»sprememba zastopnika, pooblastila in načina zastopanja«) je 64-letni državljan Nemčije Adam Delius tudi uradno postal predsednik športnega društva Nogometni klub Olimpija Ljubljana. Iz upravnega dela zeleno-belih pod taktirko direktorja Igorja Barišića so potrdili, da zdaj ni več ovir za registracijo šestih zimskih novincev za spomladanski del sezone. Za Ljubljančane se bo začel že naslednjo sredo, 9. t. m., z zaostalo tekmo 17. kola 1. SNL proti branilki lovorike in tačas petouvrščeni Muri. Prvakom iz Murske Sobote se v Stožicah obeta ključna tekma za obrambo šampionske zvezdice.