V Amsterdamu povečali število dovoljenih navijačev na euru 2020

Na štadionu v Amsterdamu bo lahko tekme na evropskem prvenstvu v nogometu spremljalo 16.000 gledalcev, so sporočili iz Nizozemske nogometne zveze (KNVB). Po prvotnih načrtih bi lahko tekme eura spremljalo le po 12.000 navijačev, a so danes na zvezi dosegli dogovor z državnimi in mestnimi oblastmi o povečanju za 4000 gledalcev.

Objekt premore 55.000 sedežev

Na štadionu v Amsterdamu bo vse tri tekme predtekmovanja igrala Nizozemska, njene tekmice pa bodo Ukrajina, Avstrija in Severna Makedonija. Štadion Johan Cruyff Arena, sicer domovanje Ajaxa, lahko v običajnih nekoronskih okoliščinah sprejme 55.500 gledalcev.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: