Fazanerija je vijoličnim že ukradla šampionsko zvezdico

Kdo bodo srečni zmagovalci, Mariborčani ali Koprčani? To je najbolj vroče vprašanje pred zadnjim kolom konec tedna, ki buri domišljijo nogometnih privržencev in vrača spomine v preteklost. Pred letošnjim dnevom D, ko bo o prvaku že tretjo sezono zapored odločal zadnje kolo s tekmama Mura – Maribor in Bravo – Koper, se je v ospredje znova postavilo vprašanje, ali se bodo Prekmurci postavili po robu vijoličnim v polni bojni pripravljenosti. Še bolj pomenljivo bi lahko bilo vprašanje, ali so morda prejeli ustrezno motivacijsko ponudbo Koprčanov. Preteklost in realnost odgovarjata nikalno. Črno-beli niso le profesionalci, temveč so izrazito nabrušeni, ko gre za dvoboje z Mariborčani. O denarni spodbudi Koprčanov pa le toliko: zakaj so se potem sploh trudili v pokalnem finalu, saj je njihovo zmagoslavje z uvrstitvijo v Evropo nagradilo prav Prekmurce. Pri čemer se Koprčani zavedajo, da jih tudi v Ljubljani čaka zagrizen nasprotnik, poraženec iz pokalnega finala, ki se želi oddolžiti.