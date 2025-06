V finalu EP do 21 let slovenski krvniki

V finalu evropskega nogometnega prvenstva igralcev do 21 let se bosta merila Anglija in Nemčija. Angleži so v polfinalu v Bratislavi premagali Nizozemsko z 2:1, Nemci pa so bili v Košicah boljši od Francije s 3:0 (2:0). Oba finalista sta sicer v skupinskem delu igrala proti Sloveniji.

Junak tekme med Anglijo in Nizozemsko je bil z dvema doseženima goloma Harvey Elliot, nogometaš prvakov iz Liverpoola.

Mreži sta mirovali vse do 62. minute, ko je Angleže po podaji Elliota Andersona v vodstvo povedel Elliot. Nekaj minut po doseženem zadetku bi lahko Omari Hutchinson povišal na 2:0, a je po prodoru sprožil preko vrat.

Nizozemci so nato z nekaj menjavami skušali spremeniti potek srečanja, kar jim je uspelo v 72. minuti, ko je po napaki Charlieja Cressswella in slabo postavljenega vratarja Jamesa Beadla s strelom s kakšnih 25 metrov izenačil Noah Ohio.

Ko je kazalo, da bi lahko tulipani morda celo pripravili preobrat, pa je znova udaril Elliot, ki je v 86. minuti izvrstno prodrl do roba kazenskega prostora in od tam silovito sprožil v desni spodnji kot nemočnega nizozemskega vratarja Robina Roefsa. Dve minuti kasneje bi lahko za Nizozemce izenačil Ernest Poku, a je Beadle njegov nevaren strel ubranil.

Nemci so v drugem polfinalu večino dela opravili že v prvih 14 minutah. V osmi minuti je francosko mrežo zatresel Nelson Weiper, šest minut pozneje je vodstvo povišal zvezdnik turnirja Nick Woltemade, ki je bil po veliki napaki francoske obrambe uspešen v drugem poskusu, v prvem mu je vratar strel ubranil.

V nadaljevanju so Nemci tekmecem prepustili terensko premoč, Francozi so sicer veliko poskušali, a v prvem delu si resnejše priložnosti niso priigrali. Na začetku drugega polčasa v igro vstopil Thierno Barry, ki je imel v drugem delu štiri velike priložnosti, dvakrat mu je veselje z vrhunskim posredovanjem preprečil vratar Noah Atubolu, v sodniškem podaljšku je zadel okvir vrat, še malo pozneje pa je z glavo streljal mimo gola.

So bili pa Nemci z izjemo končnice v hitrih protinapadih tudi v drugem delu nevarnejši tekmec. Weiper, Woltemade in Ansgar Knauff bi tekmo dokončno lahko odločili, tako pa so morali nemški navijači trepetati vse do zadnjih minut, ko je končni izid postavil rezervist Brajan Gruda.