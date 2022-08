V Kijevu začeli z nogometnim prvenstvom

Nogomet je mnogokrat poimenovan tudi druga najpomembnejša stvar na svetu. In tudi v Ukrajini je očitno tisti, ki bo v vojni vihri poskrbel za delček normale in razvedrilo v težkih časih ob ruski agresiji na državo. Dobrega pol leta po izbruhu vojne se je v Ukrajini začelo nogometno prvenstvo 2022/23. Seveda je vojna vihra prisotna tudi na nogometnih štadionih. Pred uvodom derbija med Šahtarjem z Donjecka in Metalistom iz Harkova v Kijevu so gledalci in nogometaši namenili minuto molka vsem vojnim žrtvam, eden od ranjencev iz vojnega spopada pa je imel čast, da je na tekmi simbolično sprožil prvo podajo.

Tudi nogometaši v premier lihi igrajo pod drugimi pogoji kot sicer. Kar nekaj je novih pravil, ki jih običajni nogomet ne pozna - v primeru alarma za zračni napad se tekma prekine, vsi udeleženci pa morajo takoj v bunker, ki naj bi bil glede na koncept tekmovanja v neposredni bližini štadiona. Velja tudi pravilo, da ob prekinitvi tekme, če vnovičen začetek ni možen, obvelja trenutni izid. Za vnovičen zagon lige naj bi se zavzel kar ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskij osebno. »Z Zelenskijem sem govoril osebno o tem, da je vnovičen zagon lige pomemben za ljudi, da jih malo razvedri,« pa je o tem povedal predsednik tamkajšnje zveze Andrij Pavelko.

V ligi manjkata ekipi Desna Černihiv in Mariupolj, kjer so ruske sile popolnoma uničile mestno in posledično tudi športno infrastrukturo. Večina tekem bo zaradi vojne vihre odigrana v Kijevu in v zahodnem delu države. Gostovanje v tujini pa bi bilo po prepričanju državne in športne politike napačna poteza.