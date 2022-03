V Ljubljani šteje le napadalni nogomet

Nekdanji legendarni hrvaški nogometaš Robert Prosinečki prihaja k ljubljanskem prvoligašu Olimpijo z željo po vnašanju zmagovalne miselnosti. K njegovi odločitvi, da prekine leto in pol dolg premor glede trenerskega posla, je pomembno prispevala njegova zgodovina z ljubljanskim klubom, je dejal na današnji novinarski konferenci. »Filozofija mojega dela v Olimpiji bo preprosta: Olimpija mora zmagati,« je dejal 53-letni nekdanji zvezni igralec, ki je v ljubljanskem klubu v sezoni 2002/03 preživel eno sezono. Na trenerskem mestu je nasledil pred kratkim odpuščenega rojaka Dina Skenderja.

Menjava na klopi Olimpije sledi nizu mešanih predstav zeleno-belih, ki so osem krogov pred koncem prvenstva na tretjem mestu lestvice, sedem točk za vodilnim Mariborom. Prosinečki bo izrabil krajši reprezentančni premor do sredine naslednjega tedna, da se seznani s stanjem v klubu in z igralci ter prevzame vajeti moštva. »Nisem trener, ki bi vse postavljal na glavo. Zagotovo so bile pod prejšnjim trenerjem tudi dobre stvari. Seznanil se bom s stanjem, nato bomo videli, kako in kaj,« je dejal o svojem pristopu. Kot je ocenil nekdanji evropski prvak z beograjsko Crveno zvezdo in član hrvaške reprezentance, ki je leta 1998 osvojila tretje mesto na svetovnem prvenstvu, je v ljubljanskem kolektivu po zimskem premoru zaznati padec v psihični pripravljenosti. Njegova naloga pa je iz igralcev izvleči ves njihov potencial.

Naslov zahteven izziv

V ljubljanskem klubu z njegovim prihodom ostajajo optimistični glede možnosti za naslov še v tej sezoni. »To je gotovo zahteven izziv. Pred koncem prvenstva je še osem tekem. Ne bo lahko, a vsi mislimo, da je možno. Imamo potencial. Moja želja je, da bomo zdaj razmišljali le o zmagah,« je dodal. Njegova filozofija bo gojiti napadalni nogomet, kar je potrdil tudi športni direktor Olimpije Mladen Rudonja. »Drugače kot napadalna igra ne gre v Ljubljani,« je dejal Rudonja, ki je izrazil zadovoljstvo s prihodom Hrvata v Olimpijo. »Prepričati Roberta ni bilo lahko, vendar imamo srečo, da je bil že del tega kluba in da si želi pomagati klubu,« je o izboru dejal nekdanji soigralec Prosinečkega pri zmajih. »Izredno pomembno je, da ekipa začne verjeti. Da se vrne zmagovalna miselnost,« je dodal.

Po menjavi Skenderja je želja Olimpije tudi zagotoviti trdnost na trenerskem mestu. V času prejšnjega lastnika Milana Mandarića so se namreč menjave vrstile, po lastniški spremembi s prihodom Nemca Adam Deliusa oktobra 2021, pa predstavlja odhod Skenderja prvo zamenjavo na klopi. »Gotovo je stabilnost na klopi za nas pomembna,« je dejal Rudonja, ki je Prosinečkega označil za največje nogometno ime v vlogi trenerja v Sloveniji doslej. Nekdanji jugoslovanski in hrvaški reprezentant je po igralski karieri poprijel tudi za trenersko delo, kot glavni trener je vodil Crveno zvezdo, Kayserispor in Denizlispor, bil pa je tudi selektor Azerbajdžana ter Bosne in Hercegovine.