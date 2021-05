V Manchestru še ni bilo slavja

Standings provided by SofaScore LiveScore

Nogometaši Manchester Cityja so v 35. kolu angleškega državnega prvenstva izgubili proti Chelseaju (1:2) in tako še čakajo na potrditev naslova prvaka. To jim lahko uspe že v nedeljo, če bo njihov mestni tekmec Manchester United v Birminghamu pri Aston Villi izgubil.Meščani so kljub porazu tik pred osvojitvijo sedmega naslova v zgodovini kluba, od tega petega v zadnjih desetih sezonah. Trenutno imajo več naslovov od sinjemodrih, ki jih s klopi vodi, Manchester United (20), Liverpool (19), Arsenal (13), Everton (9) in Aston Villa (7).Današnja tekmeca sta sicer po tekmah sredi tedna v ligi prvakov, na katerih sta si zagotovila finalni nastop, močno premešala enajsterici in bržčas skrila kakšno malenkost pred njunim finalnim nastopom v Istanbulu, 29. maja.