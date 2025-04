Tudi brez Lewandowskega strelski spektakel v Barceloni

Nogometaši Barcelone so na prvi polfinalni tekmi lige prvakov gostili milanski Inter in se z njim razšli s 3:3. Že v torek je Paris Saint-Germain v Londonu ugnal Arsenal z 1:0. Povratni tekmi bosta prihodnji teden. Na olimpijskem štadionu v Barceloni sta se merila Barcelona in Inter. Prva lovi svoj šesti, drugi pa svoj četrti naslov v tem tekmovanju.

Pred tekmo je imela boljšo popotnico katalonska zasedba, ki je v soboto osvojila španski kraljevi pokal v boju z večnim tekmecem Realom iz Madrida. Obenem o dobri formi mlade, nadarjene ekipe Hansija Flicka govori tudi dejstvo, da so Katalonci dobili 23 od zadnjih 28 tekem v vseh tekmovanjih, izgubili so le enkrat.

Za Interjem pa je bilo slabše obdobje, z dvema zaporednima porazoma je izgubil vodstvo v italijanskem prvenstvu, obenem pa je izpadel tudi v polfinalu italijanskega pokala. Na vseh teh tekmah je zaradi težav z mišico manjkal Marcus Thuram, ki pa je tokrat začel in že po pol minute Italijanom – ti so tokrat pogrešali predvsem Benjamina Pavarda – priigral vodstvo. To pa je naredil v izjemnem slogu, saj je zadel s peto po podaji z desne strani.

Barcelona, ki je začela z enako postavo kot v soboto v pokalu proti Realu, med drugimi ni mogla računati na poškodovana Roberta Lewandowskega in Alejandra Baldeja, je takoj po prejetem golu vzpostavila pričakovano terensko prevlado. Ferran Torres je imel v 12. minuti lepo priložnost, ki jo je pripravilo že uveljavljeno novo špansko nogometno »čudo« Lamine Yamal.

Interjev Marcus Thuram je s peto premagal poljskega vratarja Barcelone Wojciecha Szczęsnyja. FOTO: Josep Lago/AFP

Torres je nevarno meril tudi v 19. minuti, dve minuti pozneje pa nov udarec za domačo ekipo. Pred vrati se je dobro znašel Denzel Dumfries in s strelom preko glave zadel za 2:0. Domači pa so se hitro pobrali. Yamal, ki je pri 17 letih odigral že stoto tekmo v dresu Barce, je z mojstrskim slalomom prišel do strela z desne stran in od vratnice zadel za 1:2 v 25. minuti. S tem je pri 17 letih in 291 dnevih postal najmlajši strelec v polfinalu lige prvakov in v tem pogledu prehitel Kyliana Mbappeja, ki je bil ob svojem zadetku leta 2017 v dresu Monaca star 18 let in 140 dni.

Le nekaj sekund pozneje je Yamal spet izvrstno preigraval, na koncu pa zadel prečko. Pritisk domačih se je še nadaljeval, po dveh neuspelih poskusih Danija Olma je v 38. minuti izid le poravnal Torres s strelom iz bližine. Podal je Raphinha, z osmimi asistencami najboljši podajalec tekmovanja.

Tudi v drugem polčasu je Barcelona držala žogo, iskala pot skozi Interjevo obrambo, po drugi strani pa je tudi Inter z nasprotnimi napadi znal opozoriti nase. Po enem od teh je prišel do kota, po katerem je v 64. minuti tudi zadel, znova je bil uspešen Dumfries za 3:2. Že v naslednjem napadu pa je bilo 3:3.

Raphinha je bil razpoložen. FOTO: Lluis Gene/AFP

Po uigrani akciji iz kota je z 20 metrov streljal Raphinha, ta je zadel prečko, od te pa se je žoga odbila v Interjevega vratarja Yanna Sommerja in v mrežo, tako da so Švicarju pripisali avtogol. Raphinha je posledično ostal brez svojega 13. zadetka, s čimer bi se tudi v tem pogledu prebil na vrh tekmovanja.

V 75. minuti je Inter spet zadel po hitrem napadu, a gol ni obveljal zaradi rahlega prepovedanega položaja, sicer pa se je nadaljevala razburljiva predstava. Barcelona je dejavneje iskala zmagoviti zadetek in v 88. minuti prek Yamala znova zatresla prečko. V sodniškem dodatku je še enkrat močno sprožil Raphinha, Sommer pa je poskrbel, da je ostalo pri 3:3.