Ste v krizi? Ni boljšega zdravila od zmage v Barceloni

Še pred dvema tednoma bi mirno zapisali, da Barcelona in Inter preživljata skoraj enako sezono. Oba sta bila po zmagah v četrtfinalu lige prvakov še v igri za trojno krono. Katalonci so zatem nadaljevali uspešno plovbo v španskem prvenstvu in osvojili kraljevi pokal, Italijani pa nasedli na čeri, izpadli iz pokalnega tekmovanja in izgubili vodstvo v serie A. Tako se zdaj velikana evropskega nogometa iz povsem različnih izhodišč podajata v polfinale lige prvakov, ki pa lahko Interju že danes (21.00) prižge svetilnik, Barceloni pa rdečo luč pred revanšo v Milanu (6. maj).

Če je Messijev legitimni naslednik Lamine Yamal, pa si trener gostov Simone Inzaghi obeta, da bo v Militove čevlje vstopil njegov argentinski rojak Lautaro Martinez, ki je v sezoni dosegel 21 golov.

