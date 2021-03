Na Cipru drevi nič novega: enako vzdušje, enak imperativ Slovencev

V nadaljevanju preberite tudi:

Najbrž se malokdo zaveda, kako velik izziv čaka slovenske nogometaše drevi na Cipru (18.00) in kako pomembno tekmo bodo odigrali v boju za svetovno prvenstvo v Katarju 2022. Selektor Matjaž Kek in njegovi aduti odgovarjajo pritrdilno in dajejo vtis, da jih zanimajo le tri točke. »Utrujenost? Seveda brez te ne gre, visoki cilji zahtevajo tudi 'žrtve', če lahko povem tako. Saj potujete z nami, dobro vidite, da v obdobju pandemije ni enostavno in pomeni dodaten napor tako za nas kot vas,« je zatrdil Kek. Preverite, koga bo poslal v ogenj Mariborčan in tudi to, zakaj Ciprčani odkrito napovedujejo igro na zmago.