V ospredju novinci, zvezdniki kot džokerji

Hrvaški selektor Zlatko Dalić je v Bratislavi vlogo prvokategornikov namenil igralcem, ki so pred dvobojem s Slovaško skupaj zbrali le 19 tekem za člansko reprezentanco. Ni se uštel, a je trpel, nagrajen pa je bil z morda odločilno zmago (1:0) v bitki za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Katarju. Dalićev seznam za trojček tekem je bil brez devetih nogometašev, ki so igrali na evropskem prvenstvu. Hrvaška se pomlajuje in prenavlja, postopoma menja izjemen rod, toda ostaja dovolj izkušena in – kar je najpomembnejše – tudi dovolj kakovostna