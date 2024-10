V rokenrolu Reala je premalo kreativnosti

V Madridu na začetku sezone ne igrajo najbolj prepričljivega nogometa, poraz na tekmi z Lillom v ligi prvakov je presenetil marsikoga. Kritičen do predstave svojega nekdanjega moštva, za Real je igral v letih 1996-99 in bil športni direktor v obdobju 2006-09, je bil tudi Predrag Mijatović.

Predvsem ga moti igra na sredini igrišča. »V obrambi Real ni slab, a tudi Lille ni igral prav dobre tekme, pa je vseeno zmagal. Po pravici povedano me sredina igrišča ne prepriča, preveč temelji na telesni moči in je premalo kreativna. Tchouameni, Camavinga in Valverde so preveč trdi z žogo, to ni sredina igrišča, ki bi bila primerna za madridski Real,« meni Mijatović.

Tudi Vinicus se je znašel na udaru kritik. FOTO: Francois Lo Presti/AFP

Španski mediji so način igre Reala poimenovali rokenrol, v njem pa Mijatović pogreša dve figuri: »Manjka mi Luka Modrić, seveda tudi Toni Kroos, ki ni več v klubu.« Dotaknil se je še težav Viniciusa in Endricka, ki sta na udaru kritik: »Vinicius morda res ne deluje dominantno, a tudi ne dobi uporabnih žog v napad, zato mora igrati globlje, bolj na sredini igrišča. Pri Endricku pa je jasno, da še ni pripravljen na to, da bi začenjal tekme. Letos bi moral prihajati s klopi in proti utrujenim nasprotnikom doseči nekaj zadetkov.«

Real v španskem prvenstvu zaostaja le za rivalom Barcelono, danes zvečer (21.00) ga čaka domača tekma z Villarealom.