Strelski izbruh Benija Šeška je bil zaman, Oblak s polno mrežo iz Lizbone

Za nogometaše Leipziga se je nova sezona lige prvakov začela slabo, po porazu proti madridskemu Atleticu jih je na domačem igrišču s 3:2 premagal še Juventus. Oba zadetka za rdeče bike je dosegel Benjamin Šeško, pri vodilnem zadetku v prvem polčasu je žogo najprej mojstrsko sprejel in jo nato od prečke poslal v mrežo Juventusa.

Veselje Benija Šeška proti Juventusu. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

V drugem polčasu se je tekma razživela, vratar Juventusa Michele Di Gregorio je zaradi (nenamernega) igranja z roko izven kazenskega prostora prejel rdeči karton, v 65. minuti pa je po hitro dosojeni enajstmetrovki zaradi igre z roko Douglasa Luiza še drugi gol zabil Šeško. Na beli točki je ohranil mirno kri in žogo zanesljivo poslal v mrežo.

Stara dama se ni predala, Šešku je z dvema zadetkoma odgovoril Dušan Vlahović, tekmo pa je z miniaturo v kazenskem prostoru odločil Francisco Conceição. V starem sistemu bi bila dva poraza že razlog za alarm, v novem ligaškem bo imel Leipzig še šest popravnih izpitov.

Dušan Vlahović je uspešno odgovoril na strelske vaje Šeška. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Benfica se je poigrala

Nogometaši Benfice so na štadionu luči v Lizboni pripravili veliko presenečenje in s kar 4:0 ugnali madridski Atletico. Blesteli so v napadu in če ne bi bilo razpoloženega Jana Oblaka v vratih Madridčanov, bi bil poraz lahko še hujši. Slabe volje so bili tudi njihovi mestni tekmeci, Real je presenetljivo izgubil v Lillu z 1:0.

Jan Oblak se je zaman jezil na soigralce. FOTO: Filipe Amorim/AFP

Navijači Dinama so se svojim navijačem oddolžili za debakl v Münchnu, spomin na poraz z 2:9 so odgnali z osvojeno točko proti Monacu, dolgo je kazalo celo na vse tri. Prek Sučića in Baturine so povedli z 2:0, Salisu in Zakaria pa sta poskrbela, da Monaco iz Zagreba odhaja s točko.

Po 42 letih je Aston Villa znova igrala domačo tekmo v elitnem klubskem tekmovanju, v Birminghamu je bilo ozračje za tekmo z Bayernom naelektreno. Že v prvem polčasu bi moral pod prho Dayot Upamecano, ki je imel ogromno dela z Olliejem Watkinsom, a mu je sodnik pogledal skozi prste, vse tri točke za Villo pa je priboril Jhon Duran in začelo se je veliko slavje.

Jhon Duran je poskrbel za čarobni večer v Birminghamu. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Liverpool ni imel težkega dela z Bologno (2:0), graški Sturm pa je brez Slovencev v prvi postavi (Tomi Horvat je vstopil v drugem delu) klonil proti Club Bruggeju z 0:1. V zgodnjih tekmah sredinega večera je Feyenoord s 3:2 ugnal Girono, Atalanta pa je prepričljivo odpravila Šahtar s 3:0.