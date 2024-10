Zemlja se vrti okoli Sonca, Leipzig okoli Šeška

V nadaljevanju preberite:

Svet in zemlja se hitro obračata in krožita. Ne, nismo sloviti italijanski astronom Galileo Galilei, le na svetu se namreč nekaj dogodi in se ponovi že čez nekaj dni. Če je Galilei ugotovil, da se Zemlja vrti okoli Sonca in da je Sonce središče sveta, potem v nogometni ligi prvakov vsi udeleženci krožijo okoli zadnjega šampiona Real Madrida. RB Leipzig je zadnji konec tedna v 5. kolu nemškega prvenstva premagal Augsburg s 4:0, slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško pa je dvakrat zatresel mrežo. Do dvoboja 2. kola lige prvakov proti Juventusu je tako, z reprezentančnimi obračuni proti Avstriji in Kazahstanu, zabil je vse štiri slovenske zadetke, z devetih tekem na računu imel osem golov in tri podaje. No, Leipzig se vrti okoli Benjamina Šeška. Vzhodni Nemci so proti torinski stari dami sicer izgubili z 2:3, 21-letni Radečan pa je spet dosegel dva zadetka. Več v članku.