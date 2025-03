Valerij Kolotilo: Pomembno je, na kakšen način in s kom bi radi dosegli cilj

Kdaj se bo celjsko evropsko nogometno poglavje v konferenčni ligi končalo, bo znano prihodnji četrtek v Luganu, toda za klub, ki je v tem desetletju edini osvojil dva naslova slovenskega prvaka, se njegova razvojna evolucija še zlepa ne bo končala. Tako je v pogovoru za Delo, ki ga bomo objavili v sobotni izdaji, zatrdil predsednik Celjanov Valerij Kolotilo.

Tudi v sinočnji prvi tekmi osmine finala proti Luganu je 54-letni ekonomist in sociolog z bogatimi vodstvenimi izkušnjami v nogometnih klubih v Rusiji užival, ne glede na to, kako se je razpletala. »Ker v nogometu vsak trenutek uživam,« je priznal po očetu Ukrajinec, po materi Rus, ki bo julija prižgal drugo svečko na predsedniškem položaju.

Celjski pohod na slovenski vrh se je začel prav s prihodom rusko-ukrajinskih vlagateljev iz kroga ruskega mogotca z energenti Maksima Denima. Poslovnež z britanskim potnim listom in nekdanji lastnik angleškega kluba Bournemouth se ne izpostavlja, v klubskem razvoju pomaga iz ozadja, v Slovenijo pa rad prihaja v tudi njegovim rojakom zelo priljubljeno Rogaško Slatino.

Prvi celjski naslov pred petimi leti je že imel podpis takrat še partnerjev iz ozadja, brez katerih klub denarno ne bi vzdržal. V petih letih so Celjani postali po denarnih vložkih najmočnejši slovenski klub. O zneskih Kolotilo nerad govori in prizna, da v Sloveniji zanimanje privablja le »naša denarnica«.

Četrtkov junak prve tekme osmine finala konferenčne lige Tamar Svetlin pooseblja predsednikovo filozofijo o slovenskih fantih. FOTO: Blaž Samec/Delo

»Zanimivo, vsi bi radi imeli evropske plače in vrhunske izide, nikogar pa ne zanima, koliko kaj stane. Za nas ni težava denar, pač pa druge ovire, zaradi katerih težko tekmujemo tudi s primerljivimi državami. Oziroma s tistimi, s katerimi se enakovredno kosamo, in jih želimo premagovati« je bil odkrit in je v pogovoru enostavno predstavil »ekonomiko« v slovenskem športu, ki bi si zaslužil drugačen status in prijaznejšo davčno politiko. »Imeti v žepu 20 milijonov evrov je premalo,« je dal vedeti, da je za vrhunski klubski nogomet treba imeti pod palcem veliko denarja.

Predsednik je pred dobrim letom napovedal naskok na ligo prvakov. Ni se mu izšlo, omenjeni napad je prinesel veliko razburjenja, toda tudi konferenčno ligo ter zgodovinsko možnost za preboj med osem najboljših v enem od evropskih klubskih tekmovanj.

»Od glavnega cilja še nismo odstopili, pomembno pa je, na kakšen način in s kom bi ga radi dosegli,« je izzval in zatrdil, da ga zanima slovenska zgodba z večinoma slovenskimi igralci. Pri tem, to je treba priznati, je bil uspešen. Večinsko jedro šampionskega moštva so predstavljali slovenski igralci. V primerjavi z Olimpijo in Mariborom so Celjani res »domači«.

»Slovenija je moj dom, tu živim in želja je, da s pomočjo našega znanja uresničimo življenjski projekt, o katerem bodo pozitivno govorili tudi takrat, ko ne bomo več zraven,« se je zazrl v prihodnost Kolotilo in priznal, da v tej sezoni ni šlo vse po njegovih željah, a to ne pomeni, da ne bodo vztrajali na začrtani poti. »Tudi v Evropo se bomo uvrstili,« je zagotovil, potem ko so Celjani od minule nedelje in po porazu proti Olimpiji praktično že bivši prvaki. Še vedno pa so lahko pokalni zmagovalci.