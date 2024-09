Skupni znesek 40 milijonov evrov bi radi zvišali

V nadaljevanju preberite:

Slovenski klubi v nogometu, košarki in hokeju poskušajo ohraniti stik z najboljšimi na mednarodni sceni, pri tem pa jim pomagajo tuji vlagatelji. Kateri klub je po proračunu zdaj pri nas najbogatejši? Zakaj se v Mariboru soočajo z veliko uganko? Kako je bilo v preteklosti s prevzemom nogometne Olimpije? Kako je v nogometno zapriseženi Murski Soboti? Kakšne so bile napovedi posloveža Emila Tedeschija o košarki v Ljubljani? In kaj prinaša kanadski denar v hokejski Tivoli?